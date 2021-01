Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'active pour l'avenir de trois indésirables !

Publié le 3 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone souhaiterait se séparer de Carles Alena, Matheus Fernandez, mais aussi de Junior Firpo.

Le FC Barcelone traverse une période compliquée. Confronté à de gros problèmes économiques et pas au mieux en championnat, le club catalan peine à se renforcer. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes en Espagne le 4 janvier, la formation blaugrana aurait ciblé de nombreux joueurs à l’instar de Memphis Depay (OL) ou encore Eric Garcia (Manchester City). Mais le Barça , limité au niveau financier, doit avant se séparer de joueurs afin de renflouer ses caisses et avoir la capacité d’investir sur le marché.

Alena, Junior Fipo et Matheus Fernandez sur le départ