Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut frapper fort cet hiver !

Publié le 4 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Napoli, Arkadiusz Milik n’aurait d’yeux que pour un départ et ce, dès cet hiver. L’OM disposerait d’une très belle fenêtre de tir. Explications.

Pour le mercato hivernal, Pablo Longoria songerait sérieusement à répondre à une exigence de son entraîneur André Villas-Boas en lui permettant de compter sur un nouvel attaquant. Plusieurs pistes ont été activées dont celle menant à Arkadisuz Milik selon La Provence. La Gazzetta dello Sport expliquait même samedi qu’un échange de joueurs entre Florian Thauvin qui est en fin de contrat en juin prochain et l’attaquant polonais qui se trouve dans la même situation au Napoli pourrait avoir lieu cet hiver. D’après un autre média italien, ce serait maintenant ou jamais pour Arkadiusz Milik.

Milik, l’espoir hivernal de l’OM