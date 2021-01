Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet hiver, Pochettino aurait carte blanche !

Publié le 4 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Officiellement nommé entraîneur du PSG samedi, Mauricio Pochettino devrait avoir tout le loisir de redessiner l’effectif parisien à son image, et ce, dès le mercato hivernal.

À peine intronisé entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino entre directement dans le vif du sujet puisque le mercato hivernal a ouvert ses portes samedi. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité fin décembre, le technicien argentin en pince pour Dele Alli et privilégie la piste menant au milieu offensif anglais que celle menant à Christian Eriksen qui traverse aussi une mauvaise passe à l’Inter. Et Pochettino aurait le soutien de ses nouveaux dirigeants sur le marché.

Pochettino est soutenu par le PSG sur le marché, cap sur Alli !