Mercato - PSG : Ce qui va vraiment changer avec Mauricio Pochettino…

Publié le 3 janvier 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino devrait insuffler un nouveau souffle au sein du vestiaire francilien. Et ses méthodes seront bien différentes de celles de Thomas Tuchel…

C’est désormais officiel : Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG, et l’ancien maitre à jouer de Tottenham vient donc succéder à Thomas Tuchel. Une décision forte de la part de la direction parisienne, qui a donc opté pour un changement en plein milieu de saison, comme ce fut le cas durant la saison 2011-2012 avec Carlo Ancelotti qui venait remplacer Antoine Kombouaré. Le PSG vit donc actuellement un changement brutal, et les joueurs du club de la capitale devront d’ailleurs rapidement adhérer aux méthodes de Pochettino pour obtenir des résultats.

« Je suis proche de mes joueurs »

Dans sa première interview accordée samedi aux médias officiels du PSG, Pochettino se confiait en détail sur ses méthodes : « Je suis un entraîneur qui est proche de ses joueurs. L'exigence et l'attente sont élevées, j'aime quand la relation est presque une amitié entre les joueurs et le staff tout entier. Et je veux que tous les gens qui sont impliqués dans le club, le stade et le Centre Ooredoo, se sentent comme une partie intégrante de ce projet », a confié le technicien argentin, qui va donc prôner la proximité entre son staff technique et les joueurs du PSG. Une méthode propre à Pochettino comme l’a confié le journaliste d’ ESPN Julien Laurens, au micro de RMC Sport .

« Dele Alli et Harry Kane sont allés pleurer chez lui »