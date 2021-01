Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino peut déjà rêver de l'arrivée d'une grande star !

Publié le 3 janvier 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 3 janvier 2021 à 8h18

En délicatesse à Manchester United, Paul Pogba devrait prochainement quitter les Red Devils. Et le PSG ferait bien partie des clubs en lice pour le recruter.

L'avenir de Paul Pogba ne semble plus passer par Manchester United. Il faut dire qu'au début du mois de décembre, Mino Raiola avait lâché une énorme bombe concernant le futur du Champion du monde. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato », confiait l'agent italo-néerlandais. Une sortie qui n'a pas manqué d'affoler le marché alors que le contrat de Paul Pogba prendra fin en juin 2022.

Le PSG est bien sur les rangs pour Pogba