Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le mercato de Pochettino déjà menacé ?

Publié le 4 janvier 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino disposerait de quelques idées sur le marché afin de renforcer l’effectif du PSG, ses dirigeants auraient été clairs avec lui : la priorité serait donnée aux prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino aimerait voir de nouvelles têtes débarquer au PSG. Comme Tuttosport le révélait fin décembre, le désormais nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain en pincerait particulièrement pour Paulo Dybala lorsque la piste Dele Alli plaît énormément au technicien argentin, comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 26 décembre. Mais le PSG pourrait-il combler les envies de Pochettino sur le marché hivernal ? Pas forcément compte tenu du contexte économique ainsi que des dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG n’aurait d’yeux que pour Neymar et Mbappé pendant ce mercato !