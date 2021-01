Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour Longoria dans le dossier Milik !

Publié le 4 janvier 2021 à 19h15 par D.M.

Le dossier Arkadiusz Milik se compliquerait pour l'OM. Le club marseillais aimerait l’attirer, mais le Napoli réclamerait 15M€. Une somme trop importante pour le club marseillais.

Incapable de recruter un véritable numéro 9 capable d’épauler Dario Benedetto lors du dernier mercato estival, l’OM entend bien rattraper le coup durant ce mois de janvier. Le club marseillais voudrait recruter un attaquant et aurait activé plusieurs pistes. Pablo Longoria aurait pris des renseignements sur le joueur de Montpellier Gaëtan Laborde et suit également Arkadiusz Milik, en fin de contrat à la fin de saison avec le Napoli. Présent en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas a fait le point sur ce dossier : « Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur . »

Milik trop cher pour l'OM?