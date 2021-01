Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas sort du silence pour Arkadiusz Milik !

Publié le 4 janvier 2021 à 13h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a été annoncé que l’OM pensait à Arkadiusz Milik pour se renforcer offensivement. Une piste évoquée ce lundi par André Villas-Boas.

A la recherche d’un attaquant, l’OM pourrait trouver son bonheur du côté de l’Italie. En effet, André Villas-Boas serait tombé sous le charme d’Arkadiusz Milik. Alors que Gattuso n’utilise pas le Polonais à Naples, l’OM pourrait donc saisir l’occasion pour relancer l’attaquant de 26 ans, qui pourrait ainsi venir répondre aux besoins de Villas-Boas dans le secteur offensif. D’ailleurs, présent pour la première conférence de presse de 2021 ce lundi, l’entraîneur de l’OM n’a pas échappé aux questions sur un intérêt pour Arkadiusz Milik.

« On n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur »