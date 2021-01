Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas jette un gros froid pour l’arrivée de cet attaquant !

Publié le 5 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresse à Arkadiusz Milik. Un dossier qui n'est pas si avancé à en croire André Villas-Boas.

C'est la priorité de l'Olympique de Marseille cet hiver. Le club phocéen cherchera effectivement à recruter un attaquant afin d'épauler Dario Benedetto. Dans cette optique, l'OM s'intéresse à Arkadiusz Milik. « L'entourage de Milik discute avec certains clubs. Nous espérons trouver une solution qui conviendra à tout le monde », confiait d'ailleurs Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de Naples, au sujet de l'attaquant polonais. A l'occasion de son passage devant les médias, André Villas-Boas a également évoqué ce dossier.

«On n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur»