Mercato - OM : Longoria a bien un énorme coup à jouer à 0€ !

Publié le 5 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs, notamment dans l'optique de remplacer Florian Thauvin, l'OM s'intéresse bien à Demarai Gray, dont le contrat à Leicester prend fin en juin prochain.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif en dénichant de belles affaires sur le marché, l'OM s'intéresserait à Demarai Gray selon les informations de France Football . Il faut dire que le club phocéen souhaite dénicher un remplaçant à Florian Thauvin qui devrait partir libre à la fin de la saison. Et l'ailier anglais se retrouve dans la même situation contractuelle, son contrat s'achevant en juin prochain. Cela pourrait donc être une très belle affaire pour le club phocéen.

«Il fait toujours partie des très bons ailiers de sa génération»