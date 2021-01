Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De nouvelles révélations étonnantes sur la vente de l’OM ?

Publié le 4 janvier 2021 à 12h30 par T.M.

Si cela s’est clairement calmé à propos de la vente de l’OM, ce dossier ne serait toutefois pas totalement fermé. Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont toujours pour objectif de reprendre le club phocéen à Frank McCourt, il a aussi été annoncé que l’Arabie Saoudite pourrait d’intéresser à l’OM. Et les dernières informations vont en ce sens.

Le feuilleton de la vente de l’OM est encore loin d’être terminé. Durant l’été, Frank McCourt s’était montré inflexible face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Malgré le projet colossal des deux hommes, l’Américain avait été très clair : il ne veut pas vendre le club phocéen. Pas de quoi toutefois les décourager. En effet, bien que les mois ont passé, l’envie existe toujours du côté de Boudjellal et Ajroudi. Bien qu’ils savent que cela sera compliqué, ils sont encore à l’affût pour reprendre l’OM. Néanmoins, ils pourraient ne pas être les seuls. « Je ne pense pas qu’on soient les seuls acheteurs potentiels », avait concédé Mourad Boudjellal.

L’OM sous pavillon saoudien ?

Qui d’autre pourrait alors venir s’intéresser au rachat de l’OM ? Plusieurs rumeurs ont également fait écho d’un intérêt en provenance de l’Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, Romain Molina avait d’ailleurs fait certaines révélations sur cette piste : « Aujourd’hui, oui il y a une demande de renseignements des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille. Alors ça ne veut pas dire que les Saoudiens veulent Marseille, déjà il y a cinquante mille entremetteurs qui leur ont proposé l’OM et quantité de clubs. Mais là je ne parle pas d’entremetteurs, je parle de gens d’Arabie Saoudite qui ont pris des renseignements sur plusieurs clubs ».

