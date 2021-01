Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Keylor Navas !

Publié le 4 janvier 2021 à 11h45 par T.M.

Arrivé en 2019 au PSG, Keylor Navas n’a pas mis longtemps avant d’être essentiel dans les buts parisiens. Toutefois, cette belle histoire pourrait déjà prendre fin. Explications.

Depuis 2011 et la prise de pouvoir de QSI, le PSG a toujours eu un grand problème avec ses gardiens. Toutefois, en 2019, à son retour dans la capitale, Leonardo est venu solutionner cela. En effet, le directeur sportif brésilien est parti chercher Keylor Navas, alors dans l’ombre de Thibaut Courtois, au Real Madrid. Et à 34 ans, le Costaricien fait aujourd’hui l’unanimité au PSG, multipliant les parades décisives pour sauver son équipe. A Paris, on a donc enfin trouvé le gardien tant recherché avec Navas, mais cela pourrait ne pas durer…

La fin de l’histoire ?