Mercato - PSG : Leonardo aurait désormais un gros atout pour Lionel Messi !

Publié le 4 janvier 2021 à 10h15 par T.M.

Lionel Messi n’ayant pas encore tranché pour son avenir, toutes les portes sont donc ouvertes pour le joueur du FC Barcelone, y compris celle d’une arrivée au PSG. Et Leonardo aurait bien des raisons d’y croire.

Le 24 janvier, le FC Barcelone élira son prochain président. A cette date, le club catalan entrera donc dans la nouvelle ère tant évoquée ces derniers mois. Et en fonction du successeur de Josep Maria Bartomeu, c’est l’avenir de Lionel Messi qui en sera chamboulé. En fin de contrat, l’Argentin devra être convaincu de prolonger l’aventure en Catalogne. Le futur président aura-t-il les arguments pour retenir La Pulga ? Si cela n’était pas le cas, Lionel Messi pourrait alors s’en aller librement à l’issue de la saison. Et outre Manchester City, le PSG est également annoncé comme l’un des grands favoris pour l’accueillir. D’ailleurs, dans la capitale, les arguments sont nombreux.

Pochettino décisif ?