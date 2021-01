Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 4 janvier 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par le profil d’Erling Haaland, un autre prétendant à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund commencerait à s’activer dans l’optique d’être en mesure de concrétiser son arrivée l’été prochain.

Erling Haaland est l’attaquant à la mode depuis un an en Europe. Il faut dire que le natif de Leeds empile les buts avec le Borussia Dortmund, et cela a logiquement conduit les plus grandes écuries européennes à suivre de près ses performances. Par conséquent, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone aimeraient l’enrôler, tandis que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait également un faible pour lui. Une grosse concurrence dans la course à la signature d’Erling Haaland semble donc se dessiner en vue de l’été prochain et, dans cette optique, un club de Premier League commencerait déjà à s’organiser pour éventuellement le recruter.

Manchester United se prépare à dégraisser cet hiver en vue de l’été 2021 !