Mercato - PSG : La prochaine grande star d’Al-Khelaïfi pourrait être…

Publié le 4 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais en instance de départ du côté de Manchester United, Paul Pogba devrait être vendu l’été prochain. Et le PSG serait en course pour le milieu de terrain français…

Le 7 décembre dernier, dans un entretien accordé à La Rai, Mino Raiola avait fait une annonce fracassante sur l’avenir de Paul Pogba : « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United ». Le célèbre agent lâchait donc une petite bombe sur l’avenir de l’international français, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec les Red Devils et qui figurerait sur les tablettes du PSG. Désormais, on en sait un peu plus sur les contours de ce dossier Pogba…

Pogba au PSG l’été prochain ?

Comme l’a annoncé le Daily Mirror, le PSG ferait bel et bien partie des clubs en course pour obtenir la signature de Paul Pogba dans les mois à venir. Et selon le média anglais, Manchester United aurait déjà décidé de vendre l’international français lors du mercato estival 2021 et non pas cet hiver. Reste désormais à savoir si Nasser Al-Khelaïfi parviendra à faire de Pogba sa prochaine recrue star au PSG.