Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Paul Pogba est fixée !

Publié le 3 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

Plus que jamais sur le départ, Paul Pogba ne devrait toutefois pas quitter Manchester United durant le mercato d'hiver. Les Red Devils semblent avoir décidé d'attendre la fin de la saison.

Depuis la bombe lâchée par Mino Raiola début décembre au sujet de l'avenir de Paul Pogba, deux questions reviennent avec insistance : quand quittera-t-il Manchester United ? Et quelle équipe rejoindra-t-il ? Concernant la seconde interrogation, les options sont rares et trois clubs semblent en course pour attirer le Champion du monde 2018. Il s'agit du Real Madrid et de la Juventus, prétendants de longue date de Paul Pogba, mais également du PSG. La lutte s'annonce donc acharnée dans ce dossier. « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United », confiait Mino Raiola à ce sujet. Reste à savoir quand la rupture sera consommée.

Manchester United a décidé de vendre Pogba... cet été !