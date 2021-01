Mercato - Manchester City : De Bruyne a pris une grande décision pour son avenir !

Foot - Mercato - Manchester City

Kevin De Bruyne serait actuellement en négociations avancées avec la direction de Manchester City pour une prolongation de contrat.

La belle histoire entre Kevin De Bruyne (29 ans) et Manchester City semble partie pour durer ! Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2023, le milieu offensif belge serait actuellement en train de négocier une prolongation selon les dernières révélations du journaliste Fabrizio Romano. De Bruyne, qui pilote lui-même les discussions avec les Citizens , serait d’ailleurs tout proche de trouver un accord.

Negotiations between Manchester City and Kevin de Bruyne [himself, no agent involved] on a new contract are going on in the right direction. The feeling around the club is that the agreement is ‘very close’. #MCFC #transfers