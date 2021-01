Foot - Mercato

Mercato : OM, Juventus… Le message est passé pour Olivier Giroud !

Publié le 4 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries telles que l’OM et la Juventus alors que sa situation personnelle à Chelsea ne s’améliore pas vraiment, Olivier Giroud a néanmoins tenu à réaffirmer son envie de rester chez les Blues cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Olivier Giroud (34 ans) ne parvient toujours pas à retrouver une place de titulaire chez les Blues . Barré par la force concurrence de Timo Werner et de Tammy Abraham à la pointe de l’attaque, l’international français fait donc très logiquement l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, Giroud figurerait sur les tablettes de l’OM ainsi que de la Juventus, deux clubs en quête de renfort offensif. Mais la tendance paraît désormais très claire dans ce dossier…

« À court terme, je me vois à Chelsea »

Interrogé ce lundi dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Olivier Giroud s’est prononcé sur la possibilité d’un départ durant le mercato hivernal pour se relancer. Et le buteur de Chelsea a coupé court aux spéculations : « La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année. Mais encore une fois, j'ai l'ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j'ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe », a clairement expliqué Giroud. L’OM va donc devoir se faire une raison dans ce dossier, tout comme la Juventus…

Pirlo a lancé un appel du pied à Giroud