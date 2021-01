Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie fracassante d'Olivier Giroud sur son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 9h00 par A.D.

Dans une situation compliquée à Chelsea, Olivier Giroud serait dans le viseur de l'OM. Toutefois, comme l'a fait clairement savoir le champion du monde français, il ne compte pas quitter les Blues cet hiver. Et ce, même s'il sera en fin de contrat au mois de juin.

Depuis le début de la saison, Olivier Giroud peine à emmagasiner du temps de jeu du côté à Chelsea. Une situation qui n'a pas manquée d'alarmer Pablo Longoria. En quête d'un nouveau buteur pour venir garnir l'effectif d'André Villas-Boas, le Head of Football de l'OM verrait d'un bon oeil une arrivée d'Olivier Giroud au mois de janvier. Toutefois, le principal intéressé ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lors d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré ce lundi, Olivier Giroud a affiché son intention de rester à Chelsea jusqu'à la fin de la saison.

«La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea»