Mercato - Barcelone : Koeman annonce sa grande priorité pour le recrutement !

Publié le 4 janvier 2021 à 8h30 par A.D.

Après la victoire à l'arraché du FC Barcelone face à Huesca, Ronald Koeman a pointé du doigt les problèmes offensifs de son équipe. Comme l'a répété le coach néerlandais, il souhaite recruter un nouvel avant-centre le plus vite possible.

Le FC Barcelone pêche dans la finition depuis le début de la saison. Ce qui lui a fait perdre beaucoup de points en championnat. Incapable de marquer plus d'un but ce dimanche, le Barça l'a emporté de justesse sur la pelouse de Huesca ce dimanche (0-1). Présent en conférence de presse d'après-match, Ronald Koeman n'a pas manqué de souligner les difficultés de son équipe à marquer. Et comme il l'a clairement fait savoir, l'entraineur néerlandais veut absolument recruter un nouveau numéro 9.

«Il n'est pas nécessaire de répéter qu'il nous manque quelqu'un devant»