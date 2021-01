Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Paul Pogba ?

Publié le 4 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son départ fait peu de doute l’été prochain, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Mais selon vous, Leonardo doit-il recruter l’international français ?

Recruté par Manchester United à l’été 2016, Paul Pogba vit très probablement ses derniers mois du côté d’Old Trafford. Le 7 décembre dernier, Mino Raiola a en effet annoncé que l’heure était venue pour le milieu de 27 ans de quitter les Red Devils : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. » Alors que la crise du Covid-19 perturbe actuellement le monde du football, Paul Pogba devrait malgré tout animer le prochain mercato estival, et trois cadors apparaissent favoris pour l’accueillir.

Pogba, la recrue idéale pour le PSG ?