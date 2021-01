Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman n'est pas au bout de ses peines pour Depay !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h00 par A.D.

Le FC Barcelone serait à la lutte avec la Juventus pour Memphis Depay. Alors qu'elle aurait déjà pris la température avec les agents du joueur à plusieurs reprises, La Vieille Dame prévoirait de revenir à la charge à une condition.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay aurait pu quitter l'OL l'été dernier et s'engager en faveur du FC Barcelone. Toutefois, Ronald Koeman et Jean-Michel Aulas ne seraient pas parvenus à trouver un accord financier. Alors que Memphis Depay défend toujours les couleurs de l'OL, un départ, et notamment vers le Barça, serait toujours d'actualité, puisque l'international néerlandais n'a toujours pas prolongé son contrat. Et la lutte pourrait être féroce entre le FC Barcelone et la Juventus.

La Juve sur les starting-blocks pour Memphis Depay ?