Mercato - Barcelone : Un cartouche de la dernière chance pour Memphis Depay ?

Publié le 4 janvier 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay figurerait sur les tablettes du FC Barcelone depuis de longs mois. Toutefois, le club emmené par Ronald Koeman n'aurait pas vraiment les moyens de boucler cette opération avant l'été prochain. Alors que sa grande priorité serait de recruter un défenseur central, le Barça pourrait tout de même tenter une offensive pour Memphis Depay dans le cas où il parviendrait à se débarrasser de deux joueurs de son effectif.

En pleine révolution, le FC Barcelone s'est débarrasser de plusieurs éléments de son effectif, et notamment de Luis Suarez, lors du dernier mercato estival. Orphelin de son numéro 9, le Barça aurait souhaité le remplacer par Memphis Depay l'été dernier. Alors que le capitaine et numéro 10 de l'OL sera en fin de contrat le 30 juin 2021, Ronald Koeman aurait souhaité profiter de l'occasion pour le récupérer à moindre cout. Toutefois, le coach catalan ne serait pas parvenu à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas, le président des Gones . Malgré son échec sur ce dossier, le Barça n'aurait pas du tout abandonné l'idée de recruter Memphis Depay. Toutefois, ce dossier ne serait pas vraiment prioritaire à ce jour.

Ronald Koeman privilégierait Eric Garcia à Memphis Depay

D'après les indiscrétions de Marca , Ronald Koeman voudrait s'offrir à la fois un défenseur central, un milieu de terrain pour pallier la blessure de Philippe Coutinho, et un attaquant. Alors qu'il n'aurait pas des moyens financiers illimités, bien au contraire, le coach du FC Barcelone devrait se contenter de recruter qu'un seul élément, et sa priorité serait en défense. Ainsi, Ronald Koeman, soutenu par Carles Tusquets, devrait tenter le tout pour le tout afin de s'octroyer Eric Garcia au mois de janvier. Une tâche qui ne serait pas facile à accomplir, puisque Manchester City ne devrait pas se montrer aussi clément que par le passé. Par ailleurs, le FC Barcelone serait contraint de se séparer d'au moins un joueur pour pouvoir assumer le transfert d'Eric Garcia. A en croire le média espagnol, Carles Alena, qui se rapprocherait de Getafe, pourrait arranger les affaires de Ronald Koeman. A moins que ce ne soit Junior Firpo. En effet, le latéral gauche de 24 ans aurait plusieurs courtisans. Mais qu'en est-il de Memphis Depay dans ces conditions ?

Un unique scénario possible pour Memphis Depay ?