Mercato - PSG : Dortmund prévient Erling Haaland pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 18h15 par T.M.

Arrivé il y a un an au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait déjà s’en aller. Toutefois, à ce sujet, Hans-Joachim Watzke, dirigeant du BVB, a tenu à prévenir le Norvégien.

A 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner. Révélé sous le maillot de Salzbourg, le Norvégien affole désormais les statistiques au Borussia Dortmund. Des performances exceptionnelles qui font de lui l’attaquant le plus courtisé du moment. Depuis plusieurs mois, il est question d’un intérêt du Real Madrid pour Haaland, mais la liste des prétendants ne ferait que s’allonger. En fonction de son prochain président, le FC Barcelone pourrait se mêler à la lutte dans laquelle le PSG voudrait également avoir son mot à dire. Selon les dernières informations de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi serait un grand fan d’Erling Braut Haaland, qui pourrait pourquoi pas être le successeur de Kylian Mbappé.

Rester, la meilleure solution ?