Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : André Villas-Boas monte au créneau pour Thomas Tuchel !

Publié le 4 janvier 2021 à 16h10 par T.M.

Le PSG en a donc décidé ainsi, Thomas Tuchel a été remercié. Une décision qui n’a pas manqué de surprendre André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM.

Arrivé sur le banc du PSG en 2018, Thomas Tuchel aura notamment permis au club de la capitale d’atteindre la finale de la dernière Ligue des Champions. Mais cela n’a pas été suffisant. En effet, alors que les Parisiens ont terminé l’année 2020 à la 3ème place en Ligue 1, les résultats n’auraient pas été du goût de la direction qatarie. Ainsi, à 6 mois de la fin de son contrat, Tuchel a été remercié et c’est désormais Mauricio Pochettino qui est aux commandes au PSG. L’annonce du départ de l’Allemand en a d’ailleurs surpris plus d’un, cela a notamment été le cas d’André Villas-Boas, qui a apporté son soutien à son homologue.

« C'est dur, pas très sympa »