Mercato - PSG : Leonardo prêt à revenir à la charge pour Donnarumma ?

Publié le 4 janvier 2021 à 12h45 par T.M.

Depuis son retour au PSG, Leonardo fait notamment les yeux doux à Gianlugi Donnarumma. Et visiblement, l’intérêt pour le portier du Milan AC serait toujours d’actualité.

Au PSG, le dossier des gardiens ne serait visiblement toujours pas refermé. En effet, malgré les performances exceptionnelles de Keylor Navas, un nouveau chapitre pourrait débuter dans les cages parisiennes. En effet, le journaliste italien, Andrea Longoni a fait une grande annonce concernant les intentions de Leonardo : « Le PSG compte remplacer Keylor Navas à la fin de la saison ». Mais qui pourrait donc être le futur gardien du PSG ?

Ce n’est pas terminé pour Donnarumma !