Mercato - Real Madrid : PSG, City... Zahavi aurait totalement relancé le dossier Alaba !

Publié le 4 janvier 2021 à 12h00 par A.D.

Alors qu'il aurait songé à recruter David Alaba pour pallier le possible départ de Sergio Ramos, Zinedine Zidane serait refroidi par ses revendications, ainsi que celles de l'agent Pini Zahavi. On devrait donc assister à une vente aux enchères entre le PSG, Manchester United, City et Chelsea pour l'Autrichien.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba serait destiné à partir à la fin de la saison. Une information qui n'aurait pas échappée à Zinedine Zidane. Alors que Sergio Ramos sera également libre de tout contrat cet été, le coach du Real Madrid aurait examiné l'idée de recruter l'Autrichien. Toutefois, à en croire les dernières indiscrétions d' El Confidencial , les demandes de David Alaba, qui seraient de l'ordre de 10M€ nets annuels, auraient poussé Zinedine Zidane à sortir de la course à sa signature. D'autant que, Pini Zahavi, l'agent du défenseur du Bayern, serait également très gourmand.

Une bataille royale sans le Real Madrid pour Alaba ?