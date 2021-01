Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba... Zidane aurait monté un plan machiavélique !

Publié le 4 janvier 2021 à 10h30 par A.D.

Pour combler le possible départ de Sergio Ramos, en fin de contrat le 30 juin, Zinedine Zidane aurait identifié le profil de David Alaba. Alors que l'Autrichien aurait des revendications XXL, le coach du Real Madrid ne serait pas du tout disposé à répondre à ses attentes. Malgré tout, Zinedine Zidane ferait mine d'être toujours intéressé par David Alaba pour mener à bien les négociations avec Sergio Ramos.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid après seize années de règne. Alors qu'il pourrait perdre son capitaine emblématique en fin de saison, Zinedine Zidane serait déjà en quête de son possible successeur. Ainsi, le technicien français aurait coché plusieurs noms, et en particulier celui de David Alaba. Toutefois, la gourmandise du défenseur du Bayern aurait déjà refroidi ses ardeurs.

David Alaba utilisé pour les négociations avec Sergio Ramos ?