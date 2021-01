Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le constat accablant de Daniel Riolo sur le départ de Tuchel !

Publié le 4 janvier 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel a donc été limogé par le PSG ces derniers jours, Daniel Riolo estime que le départ du technicien allemand était inéluctable.

Limogé par le Paris Saint-Germain la semaine passée, Thomas Tuchel a quitté la capitale avec deux titres de champion de France et une finale de Ligue des Champions. Le bilan de l'entraîneur allemand est pourtant loin de faire l'unanimité, comme en témoigne cette sortie de Daniel Riolo.

« On était arrivé à un point de non-retour »