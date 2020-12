Foot - PSG

PSG : Le Top 5 des plus grands joueurs de l’histoire du PSG !

Publié le 31 décembre 2020 à 21h00 par A.M.

En attendant de pouvoir faire le bilan des passages de Kylian Mbappé et Neymar, d'autres joueurs ont marqué l'histoire du PSG. Le 10 Sport vous propose le Top 5 de l'histoire du club de la capitale.

C'est un débat toujours tenace. Quels sont les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG ? Le club a pris une nouvelle dimension en 2011 avec l'arrivée du Qatar, mais le PSG a bien existé avant cette date. Plusieurs grandes stars brillent à Paris ces dernières saisons à l'image de Kylian Mbappe à Neymar qui ont le talent pour prétendre au Panthéon des meilleurs joueurs du PSG. En attendant, d'autres joueurs ont déjà leur place dans le Top 5 de l'histoire parisienne.

Ibrahimovic et Raï, l'après et l'avant QSI

Sans aucun doute, Raï est l'un des joueurs emblématiques de l'histoire du PSG. Capitaine de l'équipe vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996, le Brésilien a fait rêver les supporters parisiens. Autre grand artiste qui a enflammé le Parc des Princes, Safet Susic est l'une des premières grandes stars de l'histoire du PSG où il a évolué entre 1982 et 1991. En plus des artistes, le PSG a également eu la chance d'avoir dans ses rangs des très grands buteurs à l'image de Zlatan Ibrahimovic. Avec ses 156 réalisations, le Suédois a surtout permis au club de la capitale de lancer parfaitement le projet QSI grâce à son professionnalisme et son aura. Pedro Miguel Pauleta, longtemps meilleur buteur de l'histoire avec ses 109 buts, fait également partie de l'histoire du club, tout comme Edinson Cavani. Adulé par les supporters notamment grâce à ses 200 buts qui ont font le meilleur buteur du club, l'Uruguayen a toutefois terni son image avec son départ l'été dernier.