PSG : Les 3 raisons de croire à une victoire du PSG en Ligue des Champions !

Publié le 2 janvier 2021 à 7h45 par T.M.

Finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, le PSG espère bien retrouver ce stade de la compétition cette saison en espérant la gagner. Et il y a des motifs d’espoir…

Depuis 2011 et leur prise de commande au PSG, les Qataris n’ont qu’un rêve : remporter la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale se heurtait jusqu’à présent à un plafond de verre, celui-ci a été brisé l’été dernier lors du Final 8 à Lisbonne. En effet, la bande à Thomas Tuchel a réussi à se hisser jusqu’en finale. Le PSG touchait donc son rêve du doigt, mais le Bayern Munich de Kingsley Coman est passé par là, anéantissant donc les rêves parisiens en finale de la plus belle des compétitions. Un échec que les Parisiens veulent vite oublier en retrouvant le plus rapidement possible la finale de la Ligue des Champions pour enfin la remporter.

Cette année, c’est la bonne ?

Le PSG pourrait-il être le prochain vainqueur de la Ligue des Champions et succéder au Bayern Munich ? Tout d’abord, dans la capitale, il pourrait y avoir un certain effet Mauricio Pochettino. A la reprise de la saison, c’est bien l’Argentin qui sera sur le banc parisien, venant ainsi succéder à Thomas Tuchel, remercié. Avec Pochettino désormais aux commandes, le PSG affichera donc un tout nouveau visage et avec le jeu offensif prôné par le nouvel entraîneur, cela pourrait être utile. Mais pour croire à une victoire finale, les Parisiens devront d’abord se débarrasser du FC Barcelone en huitièmes de finale. Un gros choc européen toutefois à la portée du PSG étant donné le grandes difficultés affichées par le groupe de Ronald Koeman depuis le début de la saison avec notamment un Lionel Messi beaucoup moins décisif. Le tirage au sort a donc été clément avec le club de la capitale afin de lui permettre d’avancer plus loin sur la scène européenne. Enfin, pour espérer enfin soulever la Ligue des champions, le PSG devra compter sur tous ses joueurs. Pour cela, Mauricio Pochettino devra donc croiser les doigts pour être épargné par les blessures le reste de la saison. Cela n’a pas été le cas pour Thomas Tuchel, qui a dû bricoler à de nombreuses reprises. Si cette spirale négative s’arrête, Pochettino pourrait donc avoir l’embarras du choix pour aligner la meilleure équipe possible autour de Neymar et Kylian Mbappé.