PSG : Neymar a marqué cet ancien joueur de Liga !

Publié le 26 décembre 2020 à 23h10 par La rédaction

Ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Juanfran est revenu sur les duels pour le moins musclés qu’il avait eu à gérer quand il affrontait Neymar à l’époque où il évoluait au FC Barcelone.