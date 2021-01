Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Memphis Depay !

Publié le 3 janvier 2021 à 22h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay fait énormément parler de lui en ce mercato hivernal.

L’été dernier, Memphis Depay aurait très bien pu plier bagages. Ronald Koeman le voulait au FC Barcelone et semble faire des pieds et des mains pour l’arracher à l’Olympique Lyonnais. Finalement Depay est resté à l’OL, mais rapidement le Barça s’est tourné vers le mercato hivernal, dans l’espoir de se rattraper. Un espoir vain, puisque Mundo Deportivo a annoncé que Depay ne serait absolument pas à la portée du club en ce mois de janvier, puisque les caisses seraient tout simplement vides. « Nous avons perdu 300M€, on n’a pas d’argent ! » aurait confié une source interne, au média catalan, qui a donc repoussé une possible arrivée de Depay à l’été prochain.

La Juventus aurait totalement écarté la piste Depay