Mercato - Real Madrid : Une porte se ferme définitivement pour Isco !

Publié le 3 janvier 2021 à 20h00 par La rédaction

Intéressé un temps par Isco, Arsenal aurait décidé de se retirer de ce dossier en raison notamment de l’émergence d’Emile Smith Rowe. Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait rejoindre le FC Séville.

Isco n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Le milieu de terrain ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane et pourrait être contraint de quitter la Casa Blanca en janvier afin de relancer une carrière qui stagne. Sous contrat jusqu’en 2022, Isco susciterait l’intérêt de nombreux clubs à l’instar de la Juventus, du FC Séville ou encore du Milan AC, mais pour l’heure, les responsables du Real Madrid n’auraient reçu aucune offre concrète pour le joueur. Annoncé également du côté d’Arsenal, l’international espagnol ne devrait finalement pas rejoindre la Premier League.

Isco ne devrait pas rejoindre Arsenal