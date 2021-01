Foot - Mercato

Mercato : L'AS Rome a tenté un coup à Rennes !

Publié le 3 janvier 2021 à 15h55 par H.K.

Pisté par l’AS Roma depuis plusieurs semaines, Brandon Soppy aurait pu rejoindre le club italien, alors qu’une offre était arrivée sur la table à Rennes. Cependant, le club aurait décidé de la refuser…