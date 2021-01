Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman en rajoute une couche sur le départ de Suarez !

Publié le 3 janvier 2021 à 19h00 par B.C.

Parti cet été à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez n’est pas vraiment regretté par Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone.

Cet été, le FC Barcelone a décidé de dégraisser son effectif pour alléger sa masse salariale. Ainsi, Luis Suarez a quitté le club pour rejoindre l’Atlético de Madrid en échange d’un versement de 6M€ sous la forme de variables, ce qui avait valu à Josep Maria Bartomeu un flot de critiques, d’autant que le Barça n’a pas réussi à boucler l’arrivée d’un nouvel attaquant, malgré la volonté de Ronald Koeman d’arracher Memphis Depay à l’OL. Même si l’Uruguayen n’a pas été remplacé, son départ n’est pas regretté par l’entraîneur catalan comme il l’a expliqué en conférence de presse à la veille d’affronter Huesca ce dimanche.

« Non, je ne regrette pas le départ de Suarez »