Mercato - PSG : Gianluigi Donnarumma aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 19h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo n’aurait toujours pas oublié Gianluigi Donnarumma. Toutefois, le portier du Milan AC ne semble pas vraiment ouvert à un départ vers le Parc des Princes.

Est-ce que cela va encore bouger chez les gardiens du PSG ? Avec la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, il a notamment été annoncé qu’Hugo Lloris pourrait être être ciblé. Et selon les dernières informations en provenance d’Italie, du mouvement serait prévu dans les cages. En effet, selon le journaliste transalpin Andrea Longoni, Leonardo aurait prévu de remplacer Keylor Navas à la fin de la saison. Et à la place, le directeur sportif du PSG aurait toujours des vues sur Gianluigi Donnarumma, actuellement au Milan AC.

Un avenir… au Milan AC ?