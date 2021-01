Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo lance un avertissement à Leonardo pour Pochettino !

Publié le 5 janvier 2021 à 0h15 par G.d.S.S.

Choisi par la direction du PSG pour venir succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino va entraîner une responsabilité pour Leonardo à en croire Daniel Riolo.

Avec le renvoi de Thomas Tuchel qui a été décidé après la victoire du PSG contre le RC Strasbourg et annoncé au technicien allemand par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, plusieurs candidats naturels ont été évoqués. Les noms de Massimiliano Allegri et Thiago Motta sont apparus, mais c’est Mauricio Pochettino qui a très rapidement pris une longueur d’avance et a été choisi par les dirigeants du PSG. D’ailleurs, comme l’a analysé Daniel Riolo sur RMC Sport , Leonardo sera l’un des grands garants de ce choix et pourrait payer les conséquences d’un échec avec Pochettino.

« Les destins de Leonardo et Pochettino sont liés »