Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Villas-Boas, Garcia rend à son tour hommage à Tuchel

Publié le 4 janvier 2021 à 21h45 par La rédaction

Thomas Tuchel a été remercié par le PSG et les réactions s'enchaînent. Sans pour autant se mouiller, Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, s’est à son tour exprimé sur cette annonce ce lundi en conférence de presse.

Après avoir hissé le PSG jusqu’en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a payé les frais d’une année 2020 terminée à la troisième place au classement de la Ligue 1. Débarqué dans la capitale en 2018, Tuchel a été remercié à 6 mois du terme de son contrat et remplacé par Mauricio Pochettino. Le départ du technicien allemand a fait réagir, notamment du côté de ses homologues et d’André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM. « Chaque entraîneur limogé, ce n'est pas une très bonne chose, principalement lui, avec ce qu'il a fait. On sait ce qu'attendent les Qataris et à la fin c'est arrivé pour lui. C'est toujours la même chose. J'ai été surpris par le timing, c'est dur, pas très sympa, mais c'est leur décision ». À son tour, Rudi Garcia a été interrogé sur le désormais ancien entraîneur du PSG.

«Thomas Tuchel est un excellent coach»