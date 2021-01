Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia avertit Ronald Koeman pour Depay !

Publié le 4 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Memphis Depay figurant dans les petits papiers du FC Barcelone, le secret n’est plus que de polichinelle. Interrogé à ce propos, Rudi Garcia a fermé la porte à un départ du capitaine de l’OL.

Depuis de nombreux mois, le FC Barcelone lorgne sur Memphis Depay. Même si le dossier capote en raison de mésentente entre les deux parties, le Barça ne jette pas l’éponge et espère toujours s’attacher les services de Memphis Depay. Néanmoins, les difficultés s’amoncellent. L’entraîneur catalan Ronald Koeman et Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, ne parviennent pas à trouver un accord et la piste Depay n’apparaît plus vraiment comme un dossier bouillant pour le Barça, malgré sa volonté de combler le vide laissé par le départ de son numéro 9, Luis Suarez. L'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, en a profité pour remettre une couche à ce sujet, fermant la porte à un quelconque départ.

« Tout le monde devrait rester »