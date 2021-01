Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Liverpool... Une concurrence féroce pour cette pépite étrangère !

Publié le 4 janvier 2021 à 21h00 par A.C.

Le Real Madrid aurait fort à faire pour Nuno Mendes, tout jeune latéral du Sporting Lisbonne qui attise la convoite des plus grands clubs d’Europe.

A seulement 18 ans, Nuno Mendes est déjà dans le viseur des plus grands. Cette saison, le latéral gauche s’est fait une place de plus en plus grande au Sporting Lisbonne, devenant un titulaire indiscutable dans le dispositif de Ruben Amorim. Mais il pourrait bien ne pas le rester longtemps. D’après les informations de AS , le jeune portugais aurait tapé dans l’œil du Real Madrid, à la recherche d’un remplaçant de Marcelo, assez décevant ces dernières saisons. Mais d’autres clubs seraient intéressés, comme Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain.

Un trio Real, PSG, Liverpool pour Nuno Mendes