Mercato - Real Madrid : La succession de Sergio Ramos déjà préparée ?

Publié le 4 janvier 2021 à 19h00 par T.M.

Alors que cela bloque toujours pour la prolongation de Sergio Ramos, du côté du Real Madrid, on penserait d’ores et déjà à l’avenir.

La saison prochaine, Sergio Ramos sera-t-il encore un joueur du Real Madrid ? Actuellement, le doute est permis à ce sujet. En effet, alors que l’Espagnol est primordial au sein de l’effectif de Zinedine Zidane, il est en fin de contrat. Depuis le 1er janvier, il peut donc négocier avec un autre club pour un transfert libre à l’été. Si le Real Madrid veut le conserver, il faut donc le prolonger, mais pour le moment, on en serait loin encore alors que Florentino Pérez et Sergio Ramos ne seraient pas sur la même longueur d’onde sur les termes de ce futur contrat.

Un intérêt pour Pau Torres ?