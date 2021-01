Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre pour l’avenir de Ramos ? La réponse !

Publié le 4 janvier 2021 à 12h10 par T.M.

Suite aux derniers actes du clan Ramos, faut-il craindre le pire pour l’avenir du défenseur du Real Madrid ? Au sein de la Casa Blanca, on garderait visiblement confiance pour la prolongation du capitaine madrilène.

Au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé et il semble encore en être loin. Forcément, cela interpelle et ce n’est le dernier acte de René Ramos, frère et agent de l’Espagnol, qui va calmer les choses. En effet, sur Twitter , il a retweeté un message très fort concernant la situation de Sergio Ramos : « Quelqu’un va devoir expliquer comment et pourquoi nous en sommes arrivés à ce stade qui permet à ton capitaine, une des légendes du Real Madrid, d’apparaître dans des listes absurdes de joueurs qui, aujourd’hui, peuvent librement signer pour n'importe quel club !!!!! ». Forcément, en Espagne, cela n’est pas passé inaperçu…

Vers une prolongation de Sergio Ramos ?