Mercato - Real Madrid : Zidane a l'embarras du choix pour remplacer Sergio Ramos !

Publié le 4 janvier 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Alors que Sergio Ramos sera en fin de contrat le 30 juin, Zinedine Zidane aurait déjà anticipé son possible départ. Pour combler le grand vide que pourrait laisser son capitaine, le coach du Real Madrid aurait identifié le profil de David Alaba, avant de l'oublier, ainsi que ceux de Pau Torres, Eric Garcia, Diego Carlos, Jules Koundé, Dayot Upamecano et Gabriel.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait s'envoler vers de nouveaux horizons. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine emblématique de la Maison-Blanche prendra le large cet été s'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines. Un scénario que Zinedine Zidane a déjà imaginé. Si l'avenir de Sergio Ramos serait encore loin d'être acté, le coach du Real Madrid se préparerait déjà à toutes les éventualités, et notamment à celle d'un départ du défenseur de 34 ans. Conscient que Sergio Ramos pourrait disputer sa toute dernière saison dans le club merengue, Zinedine Zidane s'activerait pour lui trouver un potentiel successeur. Dans cette optique, le Ballon d'Or 98 aurait identifié le profil de David Alaba, qui sera également en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, la gourmandise de l'Autrichien et de son agent aurait contraint Zinedine Zidane à prendre une décision radicale.

Zidane ne voudrait plus d'Alaba

Selon les informations d' El Confidencial , Zinedine Zidane serait refroidi par les folles exigences de David Alaba. Alors que le défenseur du Bayern voudrait parapher un contrat de près de 10M€ nets annuels, le coach du Real Madrid ne serait pas du tout disposé à payer une telle somme pour un joueur ne postulant pas pour le Ballon d'Or. De surcroit, Zinedine Zidane redouterait les revendications de Pini Zahavi, qui aurait pour habitude de réclamer des sommes XXL lorsqu'il boucle un transfert. Pour toutes ces raisons, le technicien français devrait passer son tour pour David Alaba et laisser sa place au PSG, à Manchester City, à United et Chelsea, quatre écuries qui s'apprêteraient à participer à une véritable « vente aux enchères » . Alors qu'il aurait fait une croix sur David Alaba, Zinedine Zidane ne manquerait pas pour autant de solutions pour remplacer potentiellement Sergio Ramos.

Un short-list de six noms pour la succession de Sergio Ramos ?