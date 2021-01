Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a posé ses conditions pour Sergio Ramos !

Publié le 4 janvier 2021 à 11h00 par T.M.

Au Real Madrid, la prolongation de Sergio Ramos est le dossier chaud du moment. Et pour l’avenir de l’Espagnol, Florentino Pérez aurait visiblement été très clair.

Depuis le 1er janvier, les joueurs en fin de contrat sont libres de négocier avec un autre club en vue d’un transfert libre à l’été. Une situation dans laquelle se retrouve notamment Sergio Ramos. Capitaine du Real Madrid, l’Espagnol pourrait donc ne pas continuer au sein de la Casa Blanca, lui qui a notamment été annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines. Pourtant, au Real Madrid, on souhaite prolonger Sergio Ramos, mais cela bloque entre le joueur de Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Alors que le défenseur central réclame 2 ans de plus, le président madrilène n’offrirait qu’une année supplémentaire, comme le veut la politique du club pour les joueurs de plus de 30 ans.

Un ou deux ans pour Sergio Ramos ?