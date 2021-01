Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça a lâché une réponse claire au clan Alaba !

Publié le 4 janvier 2021 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba serait presque assuré de quitter le Bayern. Alors qu'il s'activerait pour trouver un point de chute à son protégé, Pini Zahavi aurait sondé le FC Barcelone. Après avoir fait part de son intérêt pour le défenseur autrichien, le club catalan aurait expliqué qu'il n'avait pas les moyens de le recruter.

David Alaba ne devrait plus faire long feu au Bayern. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'international autrichien ne devrait pas prolonger avec le club bavarois. Condamné à changer de club, David Alaba aurait plusieurs pistes de renom pour son avenir, et notamment le Real Madrid, le PSG, Manchester City, United et Chelsea. Si le Barça aurait pu intéresser le clan Alaba, le club catalan ne serait pas en mesure d'assumer une telle arrivée.

Le Barça aurait dit «non» à Zahavi pour Alaba