Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce dossier chaud de Pochettino !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h15 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen figurerait sur les tablettes du PSG depuis de longs mois. Toutefois, l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait totalement relancer ce dossier. En effet, le coach argentin a d'autres préférences au milieu de terrain, et en particulier Dele Alli comme révélé par le10sport.com. En ce qui concerne la concurrence, seul West Ham aurait lancé des manoeuvres concrètes pour s'offrir Christian Eriksen.

Depuis son transfert de Tottenham à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen est au plus mal. Peu utilisé par Antonio Conte à Milan, l'international danois aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors qu'il est finalement resté en Lombardie, Christian Eriksen, qui n'a pas vu son cas s'améliorer, serait condamné à partir au mois de janvier. Et alors qu'il aurait coché le nom de l'ancien de Tottenham cet été, Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait en situation d'alerte. Toutefois, l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait changer complètement la donne en ce qui concerne Christian Eriksen.

Pochettino campe sur ses positions pour Eriksen