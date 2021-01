Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Olivier Giroud, c'est plié !

Publié le 4 janvier 2021 à 21h15 par D.M.

Alors qu'il s'interrogeait sur son avenir, Olivier Giroud devrait rester à Chelsea jusqu'à la fin de la saison, et ce malgré l'intérêt de nombreux clubs européens.

En manque de temps à Chelsea en ce début de saison, Olivier Giroud s’est sérieusement questionné sur son avenir. L’attaquant n’a pas hésité à révéler ses doutes en public et à ouvrir la porte à un départ. Plusieurs clubs ont voulu sauter sur l’occasion et à s’offrir le joueur de 33 ans lors de ce mercato hivernal à l’instar de l’Inter, de l’OL ou encore de l’OM. Mais Olivier Giroud est parvenu à inverser la tendance. Auteur de neuf buts cette saison, le champion du monde parvient peu à peu à regagner la confiance de son entraîneur Frank Lampard et un départ cet hiver ne semble plus être à l’ordre du jour.

Giroud va rester à Chelsea jusqu'à la fin de la saison