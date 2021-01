Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, prolongations… Mandanda interpelle sa direction !

Publié le 4 janvier 2021 à 15h15 par T.M.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas et plusieurs joueurs sont en fin de contrat. Une situation urgente que Steve Mandanda souhaiterait voir se résoudre rapidement.

Outre le fait de défendre les couleurs de l’OM, André Villas-Boas, Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou ou encore Christopher Rocchia ont un autre point commun. En effet, sur la Canebière, ils sont nombreux à être en fin de contrat et donc possiblement libres de s’en aller à l’issue de la saison. D’ailleurs, depuis le 1er janvier, chaque jouer peut discuter avec un autre club en vue d’un transfert à l’issue de la saison. Pour l’OM, il faut donc s’activer pour éviter de voir partir ses éléments et ne rien récupérer en retour. Ce lundi, Steve Mandanda a d’ailleurs évoqué le sujet, attendant la décision de sa direction.

« Une situation qui est particulière »