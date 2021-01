Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prend position pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 4 janvier 2021 à 14h45 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin ne sait pas de son avenir sera fait. Dans le doute, le champion du monde a vu Steve Mandanda prendre position.

Depuis le 1er janvier, Florian Thauvin peut négocier avec un autre club. En effet, en fin de contrat, le joueur de l’OM peut préparer son avenir et se mettre d’accord pour un transfert libre en fin de saison. Alors que le Milan AC serait notamment intéressé, Thauvin pourrait donc ne rien rapporter à l’OM, à moins qu’il ne finisse par prolonger. Néanmoins, ce nouveau contrat serait encore loin pour le champion du monde, qui est toutefois appelé à rester sur la Canebière à l’avenir.

« J'aimerais qu'il reste au club »